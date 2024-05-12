ETF換股大戲 牽動7千億活水

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5月台股ETF換股大戲

台股5月天，520就職行情強勢登場，上市櫃公司配息公告也陸續出爐，使得多檔台股熱門ETF的成份股調整大戲未演先轟動。

專家指出，包括最具話題性的元大臺灣價值高息（00940）等四檔人氣高息ETF，將於5月調整成份股，觀察投信10日前十大買超個股，聯電、中信金、長榮、大聯大與佳世達是當紅成份股，換股前續受買盤青睞，加上長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺五檔高殖利率，被視為選入成份股大熱門，將於此波資金乾坤挪移中扮演要角。

法人統計，5月因調整成份股牽動的資金流向，高達7,100億元，規模相當龐大，調整結果是投資人上下車的重要依據，而換股名單開獎前夕，若獲投信買進，留在持股名單機率較高。上述個股之外，以類股而言，近期公布股利普遍衝高的金融股，被視為高機率納入成份股族群之一。

目前高股息ETF已來到21檔，00940成份股審核基準日為5月10日，更動生效日為5月17日，屆時將公布換股名單。除00940，還有國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）將於5月調整。

法人預估00940首次換股，50檔成份股可能換掉近半數。觀察今年已進行成份股調整的高息ETF，富邦特選高股息30（00900）30檔更換19檔，兆豐永續高息等權（00932）50檔更換20檔，中信成長高股息（00934）50檔更換了21檔，均出現大幅調整。

法人並提醒，近期公司股利配發陸續出爐，為確保股息收益、且無進出檔數限制下，整體高息ETF在5月的持股，預計會有較大幅度洗牌，換股中新標的因被買進墊高股價，完成換股後如沒有其他買盤進駐，股價可能下跌。