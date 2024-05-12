後520 新募基金轉向穩健收益

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高息ETF熱潮在五檔新基金募集下，今年以來持續發燒，但隨著高息ETF產品線已臻齊全，接下來準備申請募集的新基金出現調整新跡象，台股ETF募集的檔數明顯減少，改以多重資產、債券ETF等訴求收益穩健的基金為主，預期高息ETF的募集熱潮暫歇，募集重心轉向收益型商品。

3月份募集的統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）後，4月接棒募集的群益科技高息成長（00946）、野村趨勢動能高息（00944）也在5月陸續上市，緊接著還有將募集完成的兆豐台灣電子成長高息等權重（00943）ETF，這五檔高股息ETF推升整體高息ETF規模、受益人數續創新高。

不過，主管機關陸續針對高息ETF的監理祭出多項措施，從追蹤指數的審查到行銷，都要明確規範，基金業者若再推出高股息ETF，審查作業的準備將比過去花費更多心力，也擔心與現有商品重疊性過高，因此台股高息ETF新基金的送件明顯降溫，6月將展開募集及5月核准的新基金，都未見台股高息ETF。

近期核准將在5～6月展開募集的台股ETF，僅有台新臺灣IC設計動能ETF基金，其他則多為收益型基金，包括中信15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美債ETF、永豐創新醫療多重資產基金等，至於近期核准的新基金，則包括復華日本護城河優勢龍頭企業ETF、合庫入息優化多重資產基金、凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金，以及國泰20年美債的追加募集。