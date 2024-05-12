台電招千名新血 加速拚淨零

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台電肩負穩定供電任務、也面臨電力淨零挑戰，隨十年5,000億的電網強韌計畫邁入第二年，台電也連兩年招募逾千名生力軍。12日舉行2024年度新進僱用人員甄試，預計招募第一線1,103名專業人才、創歷年新高。

台灣碳排約90％來自於能源使用，台電正致力讓電力系統有效達到淨零。台電指出，再生能源是未來30年內成長最大的替代能源，因此，在2022年推出十年5,000億的「強化電網韌性建設計畫」，就是為了讓未來再生能源的發電，能夠結合儲能，讓供電更穩定、電網使用更有效率。

台電2024年預計招募1,103名生力軍、錄取人數創新高，包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等18類專業人力，高中職畢業即可報考，吸引14,893人上考場，以報名人數換算錄取率僅7.41％。台電表示，會視業務需要，於初試放榜（7月16日）前，可望再增額錄取人數。

除電網強韌計畫，近年來也有多項電廠工程建設，因此大舉招聘新血，拚加速達到淨零目標。

台電今年招募的18類職缺項目中，以配電線路維護類429名為最多，占比近4成，其次是綜合行政類157名（含身心障礙名額38名）；此外，配合電力物料與設備管理需求，首次開徵「材料管理類」3名。