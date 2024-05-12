權王登高一呼 台股向前衝

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台積歷年來漲點前十大及大盤表現

「還得是台積」！權王台積電好事成雙，4月營收刷新歷史次高紀錄，並進一步提高配息金額，台積電ADR率先上演慶祝行情，股價改寫新高，台股13日補漲力道可期，電子族群有望重掌多頭令旗，帶動指數開高突破20,883點，劍指2萬1千點整數關卡。

台積電再現「王者風範」，不僅營運表現優於市場預期，且董事會也決議調升未來每季配股金額至4元以上，近114萬民股東笑開懷。而在營收、股利雙多消息帶動下，台積電ADR大漲6.47美元或4.53％，收149.26美元，再創歷史巔峰，換算現股價格約967.59元，溢價幅度擴大至20.64％，13日開盤補漲行情備受期待。

若以台積電上漲1元約貢獻台股8.21點計算，加權指數10日收20,708點，距離歷史高點20,883點還差175點。

也就是說，只要台積電13日上漲超過21元，漲幅約3％，將帶動股價、市值同步創高，並具有強拱大盤再創新高，甚至一舉達陣2萬1千點的實力。

華南投顧董事長儲祥生認為，台積電在晶圓代工產業維持龍頭領先優勢，先進製程加上AI需求爆發，已開始進一步反應在營收表現上，股價可望上演「有績之彈」，另公司適時調高股利，也讓重視長期息收的國際資金能夠持續停泊，對維持籌碼穩定發揮一定作用。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，台積電4月營收亮眼，為多頭注入一劑強心針，有助於類股良性輪動，帶動電子股重返多頭人氣指標，後續觀察22日輝達（NVIDIA）公布財報與下季展望，研判財報一定優於預期，展望一定樂觀，而新AI晶片GB200掀起搶購，甚至將嚴重影響到2025年各CSP自製AI晶片計畫。此外，黃仁勳多次提及股票分割，可能是本次或下次財報公布時的秘密武器，皆有利台科技股表現。