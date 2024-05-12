神山引路 五族群迎財神

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台積電業績衝鋒，振奮多頭信心，法人看好在買盤大舉回流之下，有望使得台積電大聯盟、AI供應鏈、半導體相關、高價股及高「含積量」ETF五大族群同樣雨露均霑，吸金動能可期。

「護國神山」台積電有望再度扮演多方明燈，4月營收改寫歷史次高，成長動能強勁。富邦投顧董事長蕭乾祥指出，創新科技AI仍是中長期主要發展趨勢，在相關需求快速成長，終端客戶擴大釋單、供應鏈增加產能方向不變的情況下，以台積電為首的半導體上下游，以及周邊供應鏈、設備廠等都會同步受惠，並陸續呈現在營收表現上。

且近期資金布局重心大多聚焦在金融、520政策概念等非電族群，電子類股攻勢暫歇，成交占比下滑至近6成水準，對比先前過熱現象已有明顯降溫，在浮額籌碼適度沉澱後，預期台積電指路領攻，帶動買盤重返電子股。

值得一提的是，COMPUTEX 2024將於6月4日開幕。群益投顧點出，COMPUTEX是真正的訂單營收及獲利動能，也是AI供應鏈發揮的機會，而英特爾主攻AI PC，COMPUTEX將扮演AI PC下半年能否進入高成長期關鍵，台灣更是全球AI重要基地，預料AI鏈有機會搭上台積電攻高及COMPUTEX雙多行情，再起一波攻勢。此外，台積電10日已站回800元整數關卡，市場預料在ADR領先創高之下，將拉抬現股再登新天價。