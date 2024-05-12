暑假玩一夏 遊戲廠新品上膛

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暑假旺季即將到來，包括鈊象、橘子、華義、網龍、大宇資訊都搶先於第二季末推出新品，對暑假旺季商機磨刀霍霍。最受期待的是橘子代理的「波拉西亞戰記」，而網龍及大宇資訊則將乘勝追擊，在STEAM平台推新品。

遊戲橘子已取得韓國Nexon大作「波拉西亞戰記」台港澳代理權，預計第二季末在台灣推出。該款遊戲為Nexon近期最受到注目的大型遊戲，為一款戰爭類型的限制級遊戲，特色之一為跨平台（PC、手機）、且多人角色扮演連線（MMORPG）。該款遊戲去年3月在韓國上市時，即獲得雙平台（iOS及Android）下載排行榜第一名。

對於波拉西亞戰記在台灣的成績，橘子充滿期待，希望可以繼「天堂M」及「新楓之谷」後，成為第三款主力營收的產品。該遊戲已於5月中旬推出「英雄前哨戰」刪檔菁英限量測試，第二季末上線後，將順勢搶攻暑假商機，預期完整的營收獲利貢獻會在第三季發酵。

智冠科技旗下的遊戲研發公司網龍及大宇資繼第二季在STEAM平台闖出好成績後，預計暑假期間也會趁勝追擊。網龍第二季計畫把既有IP「飄流幻境」在STEAM平台上架。而大宇資規畫的是電影「咒」同名遊戲。

華義2024年從遊戲代理跨足到平台經營。第一季已開始將「動物朋友3」及「OverLord」等遊戲與星城Online遊戲平台共同聯運。2024年下半年華義將推動遊戲平台經營及海外市場。

華義國際取得台港澳代理權的日本手遊新品RPG手遊「妖界黃昏-妖怪皇帝與終焉的夜叉姬」也於5月上線。另外，華義與智通科創2023年底簽署合作備忘錄，雙方將成立合資公司進軍印度遊戲市場。

而遊戲股王鈊象，繼東南亞市場及美國市場開拓有成後，2024年受惠歐洲市場的TaDa Gaming平台已開始營運並貢獻營收，歐洲市場在2024年度可望有完整貢獻。目前歐洲的TaDa Gaming平台預計每周都會推出一款遊戲。