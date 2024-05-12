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中信女子高球公開賽 觀賽人數創新高

三天賽事合計9,121人次，刷新13年紀錄

●「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」圓滿落幕，三日賽事合計9,121人次進場觀賽創新高。圖／中國信託銀行提供
●「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」圓滿落幕，三日賽事合計9,121人次進場觀賽創新高。圖／中國信託銀行提供

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日次巡海外共證賽事、總獎金3,000萬日圓（約新台幣630萬元）的「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」11日精采落幕，最終由陳萱以3回合總桿數213桿抱回職業首冠，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」亦繳出亮眼成績單，侯羽薔獲得亞軍、甫加入的張子怡則拿下並列第三，由台灣女將包辦賽事前三名。三天賽事合計9,121人次進場觀賽，刷新13年以來的新高紀錄。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」11日在桃園市東方高爾夫俱樂部圓滿落幕，中國信託慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑分別頒發冠軍獎盃、540萬日圓獎金支票予陳萱。

陳國世恭喜陳萱拿下首冠，將后冠留在台灣，同時對每位參賽選手表達敬意，也感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員；陳萱分享冠軍感言時激動哽咽：「這個冠軍讓你們久等了」，並表示下一步將全力準備JLPGA會員考試。

陳萱首輪名列第二，第二回合遇亂流，一度落後至並列第六，11日急起直追，抓下4隻小鳥逆轉奪下職業首冠，取得JLPGA會員考試第三關資格；侯羽薔從首輪位居第五一路追趕，今日打出3博蒂、2柏忌，最終以一桿之差、總桿數214桿與后冠擦身而過，她賽後分享整體表現符合預期，適逢母親節她也特別感謝媽媽3天與姐姐侯羽桑的陪伴。

今年新加入「中國信託女子高爾夫之星」的張子怡拿下並列第三，她表示深刻感受全場為自己加油的助力，將持續調整希望盡快奪職業首冠。

本次賽事集結包括返台的旅外選手、台巡菁英，及日本、泰國、大陸、韓國以及德國共108位高球女將同場比拚，大展精湛球技。

賽後「中國信託女子高爾夫之星」張子怡、侯羽桑、侯羽薔與日本選手高野あかり舉辦粉絲簽名會，與球迷近距離互動。

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