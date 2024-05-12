核德？核能！核去？核從！－能源政策保留彈性是工商界的心聲

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夏季將至，新總統亦將上任，電力似乎不給力，台灣停電事故頻傳。今年4月桃園市便發生了35次停電，台灣的能源政策再次成為熱門話題，核電發展的討論也甚囂塵上。

近期，和碩董事長童子賢再拋核電議題，建議讓核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平，引進新型核電廠，讓核能發電占比高過三成。童董事長的言論忠實反映了工商界的心聲，著實令人敬佩。工商界也都認為，在AI與ESG兩大趨勢發展下，電力將是關鍵。

童董的真知灼見，呼應筆者早前說過，應該繼續強化現在積極發展的太陽能與風力發電，但不應排除新型態的核能、地熱、氫能等多元電力來源。保留任何選項才是強化韌性、反脆弱的做法。

核能！過渡時期少不了它

核四從興建到封存爭議沒停過，其先進式沸水式反應堆的設計，安全性屢受質疑，加上2021年的核四商轉公投未過門檻，讓核四重啟的機率極低。

但反核四不等於反核電。美國的核電廠建造，早已走向第4代核電廠（不只SMR小型模組化反應器）。筆者認為，台灣若要繼續發展核電，應至少升級至3.5代核電廠（具有電源中止時自動停爐的設計，可防止福島核災的狀況）。

資料顯示，核能每kwh碳排量約與離岸風電相當，甚至低於太陽能。雖然核電對加入RE100的企業助益不大，但對於目前漸為風潮的SBTi（科學基礎減碳目標倡議）響應者將能有所幫助。在各方致力於淨零排放的過程，有核電助攻將可舒緩電力的燃眉之急。

核去？國際潮流走向多元化選擇

2022年，歐盟針對永續經濟活動分類（EU taxonomy）通過一項加速脫碳的補充氣候授權法案（Complementary Climate Delegated Act），有條件地將核能與天然氣發電納入永續經濟活動範圍。條件是：核電技術升級至少至3.5代、需取代相同裝置容量的燃煤發電、能處理核廢料。這便是未來發展核能的潮流。

而今年4月29、30日召開的G7氣候部長級會議，會後公報提到，G7同意最晚在2035年之前逐步淘汰（phase out）燃煤發電，但對於選擇使用核能的國家持開放、支持的態度。

正所謂關一扇門，得開一扇窗，要達成淨零排放的終極目標，在各國看見瓶頸之際，更要創造多元的選項。呼應去年11月COP28二十餘國提出的核電倡議，要求2050年前將全球核電產能提高到2020年水準的3倍。

核從！先別爭，來找投資機會

在台灣，核電發展一直是個兩極分化的議題，凝聚共識或尚需更多的國際氛圍、更多的淨零壓力。

但是，電力問題已經悄悄地逼近。不只台灣有「強化電網韌性計畫」，美國也有「電網韌性創新夥伴計劃」（Grid Resilience Innovative Partnership，GRIP），歐盟有「歐盟電網行動計畫」（EU Action Plan for Grids）。顯示此前重電股的發威並非空穴來風，適逢近期漲多拉回，醞釀下一波的布局機會。其次，淨零要角太陽能、風電、儲能相關，仍為著眼長線布局的標的。

至於硬核的核能，現階段可視為另類投資，不缺題材，但與大盤的連動性相對較低，適度著墨可分散投組風險。這部分或得先從海外布局，大部分為電廠，例如全美最大的獨立核電廠Constellation Energy。ETF方面可觀察Global X Uranium ETF（URA）、VanEck Uranium and Nuclear Energy ETF（NLR）等，這些ETF皆囊括全球多家鈾礦開採和核能機組生產商。