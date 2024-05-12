歐股逆襲飆高 超車美股在望

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美歐主要股指今年漲幅

受財報強勁與降息預期兩大利多提振，年初開局不佳的歐股後來居上，歐洲Stoxx 600指數10日收盤連四天改寫歷史新高，英德法等區域股市也相繼攀登高點。分析師預期，受惠於經濟好轉與估值便宜，讓歐股後期漲勢有望超車美股。

10日收盤，被視為歐洲大盤指數的歐洲Stoxx600指數再度上漲0.8％，續創紀錄高點，累計一周漲幅為3％，創1月下旬以來最佳紀錄。與此同時，英國富時100指數、法國CAC 40指數與德國DAX指數也均創收盤歷史新高。這三國股市今年來漲幅分別為9.06％、8.96％與12.07％。

至於歐洲藍籌股指數Stoxx 50指數，10日也改寫2000年11月以來新高，今年漲幅累計達10.55％，其表現更勝出全球多數股市。

歐股年初表現依舊疲弱不振，但在短短數月期間強勢逆襲，主要指數漲幅甚至還可與美股分庭抗禮。分析師表示，這主要是歐洲首季企業財報出乎意外表現強勁。在已發布業績的Stoxx600指數企業當中，58.8％獲利超出預期。

另外，降息則是另一驅動歐股上漲的原因。歐洲與英國央行暗示最快將在6月降息、瑞典與瑞士央行已經降息，有助歐洲資產對投資人的吸引力。

瑞銀策略團隊領導人高斯維特（Andrew Garthwaite）指出，相對於美股表現，他們目前更青睞的是歐股。他所持理由有以下五點：第一就估值角度來看，在美股估值已高，歐股則顯得物美價廉。根據調整後的獲利估算，歐股估值比美股低了18％，也使它具有更多上漲空間。

其次是歐洲地區降息趨勢已經展開，瑞士與瑞典央行率先行動，至於英國與歐洲央行預料下月也將跟進。第三是歐元區經濟已有回春跡象，近來歐洲PMI數據出現好轉，凸顯美國與歐洲之間的經濟成長差距有望拉近。

第四，就獲利預期來看，歐元貶值與PMI回升也預告歐洲企業獲利上修可能優於美國。最後一項則是歐洲企業具有行業領導地位與獨特性，在資本市場中，有高達40％比重是沒有美國競爭對手。