蘋果傳攜手OpenAI 打造AI版iPhone

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知情人士表示，蘋果即將與OpenAI達成協議，擬將OpenAI部分技術引進iPhone，讓下一代iPhone作業系統iOS 18使用ChatGPT功能，此為蘋果為旗下裝置增添AI功能的計畫之一。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）則否認媒體報導，稱13日的活動不會推出AI搜尋引擎或GPT-5。

綜合外媒11日報導，消息人士透露，蘋果與OpenAI正在敲定讓iOS 18使用ChatGPT功能的協議條款。此外，蘋果也和谷歌協商授權其聊天機器人Gemini。這些磋商尚未達成協議，但仍在進行中。 外媒4月報導，蘋果與OpenAI加緊協商腳步，但目前仍不保證能夠很快宣布協議。蘋果、OpenAI和谷歌發言人對此消息不予置評。

蘋果預計在6月10日的全球開發者大會（WWDC）推出iOS 18，以及發表新AI功能。報導稱，iOS 18的AI功能有部分是由配備蘋果自研晶片的資料中心驅動。

蘋果執行長庫克日前在法說會表示，蘋果將在AI領域擁有優勢。他說，「我們相信AI變革性的力量和潛能，也相信蘋果擁有在新時代脫穎而出的優勢，包括蘋果無縫整合的硬體、軟體和服務。」

另一方面，OpenAI將搶先谷歌年度I/O開發者大會14日登場之前，推出AI搜尋引擎。OpenAI發言人對此表示，「儘管媒體這麼報導，但OpenAI不會在13日推出搜尋引擎產品，或是GPT-5。」

奧特曼稍後也透過社群媒體否認傳聞。他在社群平台X發文表示，OpenAI預計13日上午發表的產品不是GPT-5，也不是搜尋引擎，而是「宛如魔法」的新作。OpenAI官方證實的消息只有當日將更新ChatGPT和最新版模型GPT-4。