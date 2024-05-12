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三星不玩自駕車 轉攻機器人

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繼蘋果暫停Apple Car計畫後，三星電子也決定叫停自駕車研發項目，轉而將研發人員投入機器人領域。這也讓曾被視為未來主流趨勢的「自駕車時代」，因多家車廠相繼放棄相關技術研發，而蒙上陰影。

根據BusiessKorea報導，由於預期自駕車商業化還需要一段長時間，三星已經放棄第4級（Level 4）自駕技術，也就是車輛能夠自動行駛的研發階段。業界人士透露，三星內部負責中長程發展的三星先進技術研究院（SAIT），已將自駕計畫排除在研究項目之外，並把相關研發人員轉調到機器人領域。

自駕車可以帶動半導體、顯示器、感測器等相關技術發展，但由於遭遇的困難比預期多，加上企業獲利前景不明，使得全球愈來愈多汽車公司放棄全自駕技術研發。另外，自駕車技術涉嫌被誇大，使得包括在全自動駕駛領域居領導地位的電動車大廠特斯拉（Tesla）目前正遭到美國檢方調查，也讓自動駕駛技術的研發前景雪上加霜。

消息人士指出，三星跟進蘋果停止研究自動駕駛，「看起來是因為技術實現上出現難度，以及投資和報酬明顯不成比例」。韓國現代汽車集團旗下自動駕駛子公司Motional執行長伊尼曼（Karl Iagnemma）最近也宣布，已推遲自駕產品商業化的時間，並裁減部份員工。

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