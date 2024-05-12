企業舵手／挪威主權基金掌舵人 譚俊身兼播客擄獲民心

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播客（Podcast）上的財經節目多如繁星，但所邀請來賓的分量能讓人瞠目結舌，除了挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長譚俊（Nicolai Tangen）主持的節目「大有人在」（In Good Company）之外，就沒有其他播客的財經節目能相提並論。

NBIM管理挪威主權財富基金的資產約1.6兆美元，是全球規模最大的主權財富基金。有人好奇譚俊要管理如此龐大資產，怎麼可能還有空去經營播客節目？

但他從兩年前開播以來，每期都訪問一位世界頂尖企業執行長，而全球逾千億美元市值的重大企業，基本上都有挪威主權財富基金的投資。這樣綜合來看，就不難想像譚俊的播客節目本身就是其公關與工作的一部分。

譚俊本來想法是，為NBIM尋找投資標的和了解最新財經趨勢同時，又能讓挪威國民能了解其決策運作，最好方式莫過於直接跟頂尖企業家直接對談，並把過程透過播客讓大家收聽，但結果連他也沒想到其節目會成為播客上的財經大熱門。

現年57歲的譚俊很早以前曾在軍隊裡負責偵訊工作，因此懂得透過聊天來挖掘出有用資訊，而且在2020年被任命為NBIM執行長之前，曾擔任過包括對沖基金經理等工作，除能帶動氣氛，也能透過自身專業去探討財經大勢。

在他的節目裡，並非只有嚴肅的財經議題，也包括許多來賓的個人喜好、趣聞與未來趨勢的看法與想像，讓節目平易近人同時又不失專業。

像埃克森美孚CEO伍茲（Darren Woods）受邀上節目時表示，在家庭烤肉會上把自己想像成烤肉大師，因為他愛切牛排；Spotify執行長艾克（Daniel Ek）對自己鉅額財富感到困惑。

譚俊的節目常找來超重量級企業舵手訪問而備受矚目。像4月中訪問特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）而被媒體大肆報導。馬斯克在節目裡的話題，從殖民火星、中國電動車競爭壓力、到人工智慧（AI）可能在明年底發展至比任何人都聰明的地步等話題，無所不談。

對於身為播客節目主持人而廣受關注，譚俊表示，其目的是要讓挪威主權財富基金，成為全球最透明的基金，向挪威民眾展示其國家的主權基金到底在投資什麼，讓他們知道該基金投資的企業及了解企業的負責人。譚俊節目能備受關注的另一主因，是他有本事在受訪執行長做出重大成果前就搶先訪問他們。像AI崛起前，他就訪問過OpenAI的奧特曼（Sam Altman）和輝達的黃仁勳。

另外，譚俊高超的談話技術能讓來賓侃侃，也是其節目受歡迎的因素。像訪問微軟的納德拉（Satya Nadella）時，對方認為AI是「下一個大型通用科技」而令聽眾更容易理解AI前景。他有時候也會吐槽來賓，像訪問瑞安航空（Ryanair）的歐立里（Michael O'Leary）時，直接批評廉價機票增加飛行旅遊需求，只會令氣候異常問題惡化，但他也會讓對方充份解釋其立場。

專家表示，挪威的民眾個性謹慎而不會道聽塗說，其菁英卻相當含蓄而不隨便發表意見，但譚俊藉著播客節目而深得民心。