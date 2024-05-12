陸消費需求回暖 CPI連三升

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大陸4月份消費者物價指數（CPI）按年連續第三個月上漲，顯示大陸內需緩步回升，推動居民消費需求持續恢復。大陸統計局11日上午公布，4月份CPI年增0.3％，漲幅不僅比3月份擴大0.2個百分點，也高於市場預期的年增0.2％。機構分析指出，預計5月、6月CPI可緩慢回升。

另外，大陸4月份生產者價格指數（PPI）年減2.5％，跌幅較3月份收窄0.3個百分點，此前市場預期為下跌2.3％。

綜合陸媒11日報導，針對CPI按年連續第三個月上漲，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，大陸消費與投資意願增強、供給結構的優化調整，以及能源及原材料等價格的走高，推動通膨水準溫和改善。4月CPI繼續回升，主要是受到服務及原油價格的帶動，豬肉、蔬菜等價格也在走高。

周茂華表示，大陸終端消費需求回暖並向上游行業傳導，帶動PPI按年跌幅收窄，工業部門庫存改善、能源及原材料等價格走高也對PPI帶來一定支撐。基於目前工業品價格仍處於收縮區間，行業復甦還不夠平衡，大陸政府後續政策應保持一定的支持力道，提升政策實施效率，促進有效需求復甦。

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓表示，大陸出口改善、初級資源品進口增加，以及日常消費製成品價格的修復，為4月份PPI按年跌幅收窄的關鍵。從生產和生活資料價格來看，基礎建設投資正持續發酵，居民日常消費品需求逐步改善，耐用消費品「去庫存」也在推進中。

民生銀行研究院表示，目前反映核心需求的CPI持穩回升但斜率偏緩，仍處在相對較弱的中樞位置，顯示以節慶消費帶動的消費復甦對內需提振的效果相對溫和，一般性消費需求仍有待復甦。展望下一階段，若豬肉價格不意外上漲，預計今年第二季、第三季CPI仍將維持在0.3％～1.0％區間。

PPI方面，第二季對應2023年PPI低基數效應能發揮一定的作用，推動年跌幅收窄。在外需持續回暖及內需穩健復甦的情況下，預計PPI有望在今年底或2025年第一季可望走出負值區間。