陸4月新增貸款7,300億人民幣

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中國人民銀行11日公布，今年前四個月新增貸款為人民幣（下同）10.19兆元，少於市場預期的10.37兆元。按此計算，4月份新增人民幣貸款約7,300億元。

澎湃新聞報導，前四個月分部門來看，住戶貸款增加8,134億元，其中，短期貸款增加50億元，中長期貸款增加8,084億元；企業單位貸款增加8.63兆元，其中，短期貸款增加2.56兆元，中長期貸款增加6.61兆元，票據融資減少6,619億元；非銀行業金融機構貸款增加4,943億元。

前四個月，大陸社會融資規模增量累計12.73兆元，年減3.04兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.44兆元，年增1.7兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1,213億元，年增926億元。前四個月人民幣存款增加7.32兆元。其中住戶存款增加6.71兆元，非金融企業存款減少1.65兆元。

另外，4月底廣義貨幣（M2）餘額為301.19兆元，年增7.2％。狹義貨幣（M1）餘額為66.01兆元，年減1.4％。流通中貨幣（M0）餘額為11.73兆元，年增10.8％。

多位市場專家認為，4月份貸款總量「小月不小」，信貸投放穩定性和可持續性增強。銀河證券首席經濟學家章俊表示，往年金融機構「開門紅」導致的信貸投放「過山車」的現象今年有所減輕，金融機構信貸投放更趨穩健。