SHEIN不去美國了 傳赴英IPO

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近期SHEIN上市傳聞

中國快時尚跨境電商SHEIN此前試圖在美國上市，但遭到監管障礙與美國政界人士的抵制，因此考慮變更上市地點。外媒報導，SHEIN正加緊準備轉往英國上市，計畫最快於5月向中國證監會通報首次公開發行（IPO）地點變更，並向倫敦證交所提交上市申請。

路透11日報導，知情人士指出，早在2023年11月，SHEIN就向美國證交會（SEC）提交秘密上市申請，同月該公司也向中國證監會提交審批申請。然而，SHEIN赴美上市一波三折，2024年1月傳出，中國網信辦對SHEIN進行網路安全審查，此舉恐導致該公司的上市計畫推遲。

另外，在近年中美關係持續惡化下，美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）今年2月要求SEC，除非SHEIN詳細交代其業務運作，以及在中國營運的風險，否則應阻止SHEIN在美上市計畫。上市受阻的部分原因是，SHEIN的服裝涉嫌使用新疆強迫勞動生產的棉花。

2月底，SHEIN考量到SEC不太可能批准其上市申請，儘管首選上市地仍是美國，但已考慮轉往英國、香港、新加坡等地上市。英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）也傳出和SHEIN執行主席唐偉，針對該公司在英國上市進行會談。

另據知情人士透露，中國證監會5月曾經通知SHEIN，由於該公司的供應鏈問題，因此不建議其在美國上市。不過，雖然SHEIN轉向尋求在英國上市，但並未停止推動其在美國上市的行動，當該公司認為美國政治氛圍更有利時，很可能在倫敦上市後，尋求在美國第二上市。

知情人士指出，SHEIN已接觸英國當地的財務顧問、律師事務所及基金公司，為相關上市計畫作準備，SHEIN希望在今年內完成上市。SHEIN於2023年5月進行一輪融資的估值約660億美元，若該公司順利上市，將成為2024年全球大型上市案之一。