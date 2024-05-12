極氪赴美上市 首日噴漲34％

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吉利控股集團旗下高階電動車品牌極氪（Zeekr）美東時間10日登陸紐交所，發行價為每股21美元，屬招股價範圍上限，發售規模比原計畫多，使得集資額高達4.41億美元。在中美緊張關係升溫背景下，極氪成為滴滴在2021年中集資44億美元以來，中資公司在美股最大規模的IPO。

綜合陸媒11日報導，極氪10日上市首日開盤價為26美元，盤中一度漲逾38％，最終收漲34.57％至28.26美元。值得注意的是，極氪首日市值達68.98億美元，但相較於極氪A輪投後估值130億美元，縮水近5成。

極氪也刷新了中國新能源汽車史上最快上市紀錄，自2021年4月15日品牌發表到成功IPO僅歷時37個月。而身為「前輩」的蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車，均歷時在4年至6年之間。

吉利控股集團總裁、極氪智慧科技CEO安聰慧在上市儀式中表示，僅37個月，極氪刷新新能源車品牌從發表到IPO的最快紀錄。在這背後是母公司吉利控股集團創業37年的積累及對新能源汽車產業第三領域的開創性探索。

報導稱，極氪計畫把IPO募集資金用於三大方面：一、約45％用於開發更先進的純電動車技術，以及擴大產品群組。二、約45％用於銷售和行銷，以及擴展企業的服務和充電網。三、約10％用於一般企業用途，包括營運資金需求等。