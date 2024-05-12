太陽能板等產能過剩成焦點 中美氣候特使 華府交鋒

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近期中美官員互動頻仍，近日兩國主管氣候變化事務的官員舉行會議，雙方聚焦討論中國太陽能板、電動車電池產能過剩，以及鋼鐵生產與燃煤發電等議題。

綜合外媒11日報導，美國國務院美東時間10日表示，美國國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）與中國新任氣候特使劉振民，8日至9日在華盛頓舉行首次面對面會談。美方在會上指出，中國廉價的太陽能板及燃煤充斥全球市場，打擊他國在潔淨能源產品方面的生產活動。

美國國務院高官表示，波德斯塔與劉振民還討論在今年較晚時間於亞塞拜然舉行的全球氣候變化大會（COP29）前加強合作及共同減少甲烷、砍伐森林等議題。中美並期望在循環經濟領域開展進一步技術交流，包括減少食品損失和浪費、回收標準等。

報導稱，本次是全球兩大溫室氣體排放國自去年底阿拉伯聯合大公國COP28後，首度正式會面。劉振民和波德斯達分別在今年1月和2月接任前氣候特使解振華和凱瑞（John Kerry），兩位新任特使曾在年初通話，但尚未正式會面。美國官員形容這次會面氣氛友好。

然而，近期美歐國家就新能源產業對中國發難，指責中國太陽能電池板、電動車電池等產品產能過剩。劉振民日前表示，若完全不採用中國生產的綠能相關產品，全球能源轉型成本將增加2成，導致全球可再生能源取代化石燃料的進程將因此受阻。