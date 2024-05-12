看淡中國市場前景 西方金融業縮編 瞄準香港

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大陸經濟復甦前景籠罩疑雲，陸股表現比起其他主要股市相形失色，昔日看好大陸市場爭相來拓點的西方金融業者，隨著淘金夢碎開始投資縮手，紛紛傳出大舉裁員及擱置擴張計畫。

自今年起，富達國際、摩根士丹利、法通保險（Legal & General）等西方金融巨頭，相繼有裁員等刪減大陸市場支出的舉動。據跨國金融公司主管、獵人頭業者及分析師指出，在業績展望黯淡下，預料將有愈來愈多同業即將跟進。

路透報導，富達預估今年大陸業務的虧損，會從去年的4,100萬美元擴大到4,500萬美元，為此將中國基金部門120名員工裁掉16％。

摩根士丹利和滙豐，4月份也裁撤亞太地區數十個投資銀行職務，以負責大陸市場交易的為主，大摩今年第一季的亞洲淨收入年減12％至17.4億美元。

另外，最近這一年來，高盛、摩根大通、花旗、美國銀行等華爾街巨頭，陸續有裁撤大陸投行職務的動作。因華爾街的大陸投行業務多以香港為據點，人力資源公司Hudson大中華地區副總裁席巴爾（Sid Sibal）透露，他們獲悉香港還有幾家投行與證券公司有意裁員。

席巴爾表示，儘管部分投行減發或停發獎金，自願離職的員工依然不多，在大陸相關的交易前景黯淡進而衝擊營收下，今年裁員成了必要之舉。

金融科技公司Broadridge全球資產管理總顧問Yoon Ng指出，跨國企業早年在大陸大舉招兵買馬，但陸股與總體經濟展望持續不振，無可避免實施業務瘦身。