中國經濟缺動能 可關注新興公司債

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全球經濟在2024年第一季並未大幅轉變，軟著陸是今年最有可能發生的情境。歐美央行的通膨長期抗戰已近尾聲，中國的經濟成長力道持續不振，使得低通膨成為更迫切的風險。中國隨著人口結構趨勢負面發展與社會安全網不足，個人儲蓄率來到全球前幾名，進而導致經濟從投資與出口轉向以內需為主的轉型面臨考驗。

儘管中國未來幾季不至於爆發經濟或金融危機，但亦不預期中國的經濟成長率或市場氣氛明顯回溫。反觀中國之外的新興市場，值得樂觀看待。舉例而言，印度經濟表現優於市場預期，帶動新興市場經濟體整體成長力道轉佳。考量印度經濟成長動能強勁，聯博在第一季將2024年新興市場（中國與俄羅斯除外）經濟成長率從3.0％調升至3.3％，預計這股成長動能將延續至2025年。

我們認為有三股力道可望支撐新興市場後市。其一，全球即將轉進寬鬆貨幣政策環境。印度與美國雖是全球經濟成長前景轉佳的主軸，但仍有許多地方存在復甦跡象，因為新興市場國家已陸續降息，而2024年預計又有成熟市場加入降息行列，這些都提振市場動能。聯博認為，新興市場國家若能推動財政穩定與整頓，再搭配貨幣政策寬鬆，2024年可望表現領先。

其二，美國降息帶動新興市場貨幣走揚。根據歷史經驗，美國利率下降往往會導致新興市場當地貨幣兌美元走強，支撐股票等新興市場風險性資產。以美元計價的新興市場債券也能受益，因為這些債券相對於美國公債通常具有殖利率優勢，且隨著美國公債殖利率下降，可能會加強這種優勢。

其三，貨幣政策轉向後，可望創造技術面條件。如果美國聯準會降息且美元走弱，聯博預期今年資本將會重新流入新興市場。過去20年，新興市場經濟體的成長速度已超過已開發市場經濟體，預期這股趨勢還會持續下去。

隨著利率達到或接近高峰，現在可能是仔細審視新興市場資產的好時機。尤其是新興市場公司債，經常被認為太小眾或風險太大而被投資人忽視。這些基本面反映在平均信用評等當中。信評機構穆迪（Moody's）對新興市場投資等級企業和美國投資等級企業平均信評為A3；不過，新興市場非投資等級企業的平均信評為BB3，比美國非投資等級企業的平均信評B1高出許多。

再者，新興市場公司債的殖利率亦高於大多數其他市場。截止到2023年底數據來看，新興市場公司債平均評等為投資等級，但其殖利率可達6.8％，與非投資等級債券殖利率相當，更比美國投資等級公司債的殖利率高出近兩個百分點。

聯博認為，相對品質和相對殖利率之間的這種脫節，代表著一個有吸引力的機會，投資人不妨更仔細地關注新興市場公司債。

未來幾季，牽動金融市場的因素並非只有經濟變數。政治與政策風險處於極高檔，除美國外，許多國家的大選亦在今年陸續登場，全球逾半數人口將投下選票，帶來重大影響。