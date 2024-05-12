千禧世代 投保三要訣

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20～29歲的年輕族群都是接近千禧年出生的台灣青年「千禧世代」，為了讓年輕族群用有限預算、買到適合自己的保險，壽險公司建議，可掌握保夠再保本、保近再保遠、保大再保小三重點，輕鬆買對保障。

富邦人壽提醒，預算有限下，投保應先求有再求好、定期檢視並適當調整，將薪水10％透過保險規避風險，並趁年輕體況佳、保費較低時，及早建構基本醫療保障，再根據不同生涯時期的負擔與責任，將保障逐步升級。

南山人壽建議三大投保重點，首先是保夠再保本：保險的本質是集眾人之力，共同承擔人生中可能發生的風險，重點在於損失彌補，建議年輕族群勿陷入還本或終身保障等迷思，忽略足額保障重要性。以定期險來說，相同保額費用會比終身型保險低，若年輕人預算有限，建議可先以定期險規劃所需保障，有餘力再進一步規劃還本或終身型保險。

其次是保近再保遠：應先著眼於現階段或近年可能發生風險損失做保險規劃，再進一步思考未來退休、長照等較長遠需求。一般來說，大學生或社會新鮮人經常會以機車通勤，發生交通意外的可能性較高，建議此族群可優先規劃意外傷害險、醫療險。

最後是保大再保小：針對即將步入成家階段的年輕族群，會建議優先幫自己規劃住院日額、實支實付、手術等一年期商品，建構足夠醫療保障，避免因意外或疾病對既有生活造成衝擊、甚至造成家人負擔；待有餘力，再考量家中小孩或其他家人保障。

富邦人壽建議，千禧世代可採用多元投保方式，也可選擇具有外溢機制的保險，達到保健與保障雙重目標。

凱基人壽建議，民眾可善用不同繳費年期與保額、24小時線上隨時保與可負擔、完善的保障型保險商品平台，挑選定期壽險、重大疾病健康險、小額終身保險等商品，轉移或分散風險，盡可能以最迅速時間恢復原有生活。

第一金人壽總經理林元輝說，不管夢想多大，只要有妥善的資金規劃都有機會達成，而利變年金險正是財富累積的好幫手。小資族可以選擇定期繳，固定扣款或刷卡繳保費、預留圓夢基金，每月最低只要3,000元即能規劃；若手邊有年終獎金、績效獎金或其他收益，可以隨時透過不定期繳投入，單筆只要1萬元就能加碼，穩健累積資產。

不論目標為何，都需要完善保障當後盾。林元輝指出，可選擇投保簡易、保費實惠、保證續保、免體檢等優點的定期壽險。