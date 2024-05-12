意外險種 可優先考慮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

針對千禧世代，壽險公司指出，喜愛跑步健行或出外旅遊的年輕族群，意外風險較高，建議可先考慮提供意外傷害及強化運動保障的險種；預算有限、尚未有任何保險規劃的保險小白，可優先規劃住院日額、重大疾病以及意外傷害險，為自己建構風險防護網，以備不時之需。

針對正值打拚開創期的年輕族群，為避免因疾病造成收入中斷，建議優先規劃實支實付、重大疾病以及意外傷害等保障。

重大傷病包含諸多慢性疾病，需長期治療控制，易造成家庭龐大醫療負擔，選擇一次性給付的重大傷病險，以因應自己發病初期時能選擇較好的治療方式，並填補收入減少的經濟風險。除了保障範圍廣之外，理賠條件也相對明確易懂，只要取得重大傷病證明，即可申請理賠。

對於開始有成家或買房規劃的千禧族群，建議加強住院日額或實支實付、重大疾病及意外傷害的保障。同時，鼓勵年輕人可趁體況仍佳，規劃具有自主健康管理機制的外溢健康醫療險商品。第一銀行指出，配合政府提高國人壽險保障政策，今年銷售重點為提升高保障型商品滲透，另針對有儲蓄需求的保守型客戶則推薦具生存保險金給付保單或連結保險公司經營績效的分紅保單。

華南銀行分析，今年保險重點仍鎖定傳統型商品推動，並持續引進適用新責任準備金利率商品及不同年期或還本功能的分紅保單，提供多元保險銷售。