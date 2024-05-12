李世傑晉升密碼 打造夢幻團隊

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永達保經成立23年來，一路堅持「利他共好」的初心，和董事長吳文永一起打造永達「夢幻團隊」成員之一的業務執行副總李世傑，除了讓公司成績不斷寫下新高，更幫助無數保戶，並榮獲保險信望愛最佳社會貢獻獎、最佳保險成就獎，同時也是MDRT百萬圓桌終身會員。

李世傑的職業生涯和保險原本毫無關係，因為想要找與人相關的職業，於是進了報社從事業務工作，在短短八年中就當上了單位的最高主管。因為父親生病申請保險理賠時，竟然一毛錢都拿不到，李世傑當時非常疑惑，從而開始了解「保險」，才發現父親的契約是壽險＋意外醫療險，癌症並不在理賠範圍內。他不希望周遭的親朋好友發生類似的情況，毅然決然轉行投入保險業。

從單一保險公司，到永達保經的創始團隊，李世傑說，當時全台只有83位成員，走到現在的規模非常不容易，而李世傑帶出的「世傑團隊」是永達保經大家庭中的佼佼者，團隊2023年MDRT達成人數有22位，比前一年成長60％。李世傑對於人才的培育始終熱情，不只是帶出好人才，更要讓這些人才都有所成就。「晉升」是他給自己2024年的關鍵字，並非自己的晉升，而是團隊成員的晉升，「以收入帶動業績，以晉升帶動增員」。

永達挾著專業培訓平台、晉級制度透明化的優勢，2023年更是永達業務制度優化元年，為鼓勵業代有吸引高手組織做大的思維，從共享角度鼓勵增員，每增員一位符合獎勵辦法即獎勵現金新台幣2～3.6萬元；達成晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達新台幣310萬元，讓招募人才更有動力，組織能持續成長、擴大。

如何讓團隊中每一位人才，都具有晉升的實力？李世傑指出，董事長吳文永在兩岸業務的經驗當中得出一套獨家心法：「行銷2161」和「增員2143」。前者代表「每一周要完成二張有效的退休規劃問卷、至少拜訪一位二訪客戶、至少拜訪六位三訪客戶，以及每周至少送出一份建議書」。後者是每一個月邀請二位參加講座，每三個月邀約六位中、至少報聘一位，每年至少報聘四位，就能晉升業務籌備協理，三年都能做到，晉升業務副總。

李世傑表示，這兩組提供團隊成員「成功密碼」，只要能做到，個人和團隊的發展都會相當亮眼；當團隊裡每一位成員都有所成就，就能創造強大的專注力和執行力，成為頂尖團隊。