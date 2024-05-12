元宇宙之無境虛幻光影藝術展 7月開展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由萬方國際藝術與八藝文創諮詢共同策辦之「元宇宙之無境虛幻沉浸式光影藝術展」，將於7月隆重展出。

回想14年前策畫的首屆國際花毯節時，就將大家熟知的台中定義為「台灣中心」城市之主題：「幸福的漣漪」，期許幸福的漣漪從台灣中心擴散到全台灣、甚至全世界。在今年7月於暑假期間，為了延續這份對家鄉的愛與期許，將邀請十餘位藝術、科技、影像、音樂、空間、冥想等專家大師，選在台中豐原區，國道168出口旁的新穎廣場舉辦這場結合智慧科技的展出，延續十多年前的期許，給曾經創造台灣經濟奇蹟的眾多產業再次注入這168（一路發）的光影科技創新應用新思維，讓傳產結合新科技技術應用，如同大台中再創奇蹟。

疫情雖已放緩，但隨著全球暖化與區域戰事，讓人類處於焦慮與不安，致由萬方國際藝術與八藝文創諮詢策展統籌規劃設計，在中台市豐原區於7月暑期將盛大展出；將以「元宇宙之無境虛幻、沉浸式光影藝術」主題呈現系列展出。

此次的展出將以五感冥想的方式，讓觀者在平時努力拚搏經濟的同時也要兼顧心靈的安定與健康，邀請您與家人一起來感受這場沉浸式光影藝術，再次展現您的自發能量，並為所處的產業創想出新的應用場域與商機，營造一個更好發揮所長的環境機遇，讓台灣更好，這才是此次策展的最大心願。洽詢電話：04-25238323。