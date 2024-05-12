準國發會主委 劉鏡清 企管顧問轉身 擘劃國家發展

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520賴政府「AI內閣」成員之一的國家發展委員會主任委員劉鏡清，是史上首位企管顧問大轉身，成為國家發展的擘劃手。和國發會、甚或前身的經建會、經設會歷任主委們，出身黨政要員、部會首長的背景大相逕庭。而為他奠基企管顧問專業的IBM，實際帶兵改造兩岸科技製造業，開創他個人職涯及「IBMer」們的新高峰。

美國IBM主管曾在1980年擔任行政院科技顧問，劉鏡清此次入閣還兼任行政院政務委員，更打破了IBMers在府院高層的天花板上限。

IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人，是劉鏡清個人職涯的第一個高峰，也引介了他職涯後半部份的高峰：PwC資誠聯盟資誠創新諮詢公司董事長。兩者都是以國際網絡與資源為企業客戶推動並執行組織改造，而劉鏡清讓客戶放心的是「顧問建議一定做的出來」，兩者實際的不同則是，前者為受雇者、後者增加了合夥人的營利分紅，讓他在退休之前就財富自由。

從劉鏡清與外部的互動，可以看出他是很典型的IBMer：專業領域扎實、有見解，通常也練就沉穩、中規中舉的個人特質，具備溝通力和夠水準的口才，如有必要，還需有能逗客戶開心的幽默。

「台灣科技教父」李國鼎資政當年為了推動台灣產業升級，設定目標自美國技術移轉入台，透過當時任職於IBM的海外學人之一、前中磊董事長王伯元，介紹美國IBM產品開發部門主管Bob Evans，聘為行政院科技顧問指導台灣發展晶片技術，同為IBMer的王伯元亦與李國鼎整合國外專家成立「行政院資訊及電子工業評審委員會（TRB）」，擔任委員會執行秘書兼委員。這些過往的國際技術顧問們能擄獲李資政的心，更為今天台灣的資通訊、AI優勢，開啟關鍵的大門。

台灣IBM主管們時興進入EMBA班（高階管理碩士學位）就讀，劉鏡清在台大商研所EMBA課程的教授、現任長庚大學校長湯明哲回憶，IBM、野村總研、麥肯錫等國際企管顧問公司，有一陣子把全球資源導入台灣的大學院校合作開課個案研究。在學生的劉鏡清講過陸企華為的組織改造成功案例，許多內容是他個人的親身實作經歷，他的EMBA碩士論文（2006）主題「整合性產品研發管理之研究—以電子業為例」正是圍繞在這個議題上。

為拓展企管顧問業務，劉鏡清積極於建立產業人脈，擔任過行政院國家數位藍圖審議委員、全國工業總會國際委／產業顧問／稅賦暨金融委員會副召集人、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人等。準閣揆卓榮泰在介紹財經內閣成員時，形容劉鏡清的專長是「讓企業在數位轉型的浪潮中，站穩腳步」，顯示準總統賴清德在徵詢各方賢達入閣過程，確實有掌握到劉鏡清對科技及產業變動的企管顧問戰績及見解，也肯定他對轉型優劣的實務體認。

和你我一樣只有24小時的劉鏡清，要如何快速進入「劉主委」的新角色，且還要挺住朝野立委愛抓小辨子的偏好，他即刻需要的是團隊作戰，帶領國發會內部幕僚主動配合，才是「綜效如規劃般美好」的重要策略。做為國際級企管顧問的劉鏡清，這些細節都懂、可能解方也早已在口袋裡！