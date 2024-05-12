前友訊CEO、GCR創辦人 曹安邦 產業大老的活字典

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自友訊執行長暨總經理的職位退休、自行創業，眼一眨也已過了13個年頭。曹安邦，那個曾經把友訊推向國際品牌市場，並讓友訊在印度市場轉虧為盈、更因此於印度催生兩家上市公司的科技前輩，積累逾20年的印度市場經驗，迄今仍是不少產業大老請益的活典。

近日，領軍產業訪印團的電電公會理事長李詩欽，與曹安邦相約在印度會面。這些年，曹安邦投入跨境銷售及落地的物聯網服務平台事業，創立GCR集市雅公司，並選定印度做為營運基地，李詩欽不時向曹安邦請教在印度市場的經營、投資發展等。

曹安邦直言，台灣產業「一卡皮箱走遍全球」的時代已經過去，現在投入業界的新世代年輕人，對於走出舒適圈、赴海外市場拓展經歷的意願偏弱，更多的年輕世代連以英文無礙溝通都不容易。

在這個產業不再能單打獨鬥的時代，產品、人才和資本，是企業間必須有更緊密的合作或聯盟，進而去穩固生態體系的三項要素，不過在少子化對產業界人才真正造成大衝擊之前，「找到對的人才」說來簡單、實為不易，但曹安邦認為，企業必須先確立真正的需求、定義職能，才能找到合適的人。同時，企業也該要放棄「要馬好，又要馬兒不吃草」的白日夢。

隨著新一波AI浪潮湧起，照理說，在更多「AI工具包」的輔助下，應該更有利於產業進行跨國的運營。曹安邦說，AI時代下，不管規模大或小的企業，要擴展國際版圖都更容易，「問題一直都不是規模的大小，而是有沒有建立起『價值鏈』才是關鍵」。

從國際市場到聚焦於印度的這廿多年來，曹安邦體悟到，全球化其實是「進階版的在地化」，對經營國際市場的企業來說，業務規模愈大，其產品／服務價值鏈就愈長且愈複雜，也因此企業在當地市場的深耕布局、並從中不斷修正的過程，也提升了其整體價值鏈平台的效率，進而落實全球化的執行。

曹安邦從不認為大環境不好、就沒機會，「市場不會消失，只是轉變型態」。尤其在生成式AI應用成為顯學後，有更多的AI工具能幫助產品研發、行銷，並在跨國的業務開發、落地服務及經營管理上的產業價值鏈給予更多的協助，在新科技快速發展、商模日新月異之際，市場與客戶、產業的競爭優勢，都正在改變，也帶來轉機。