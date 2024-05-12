中油發言人、溶劑事業部執行長 林珂如 善用靈活溝通 突破桎梏

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中油業務範圍涵蓋石油與天然氣的進口、探勘、開發、煉製、輸儲，與銷售及石油化學原料的生產供應，因產業特性，導致經營團隊多為男性主導。雖目前廠區運作仍以男性員工為主力，但近年來，女性員工的人數與比例逐年增加，尤其2016年，中油創下先例，拔擢國營事業史上第一位女性副總經理，2020年第三位女性副總經理接棒，進一步強化、激勵女性專業經理人的栽培機制。今年初新任的發言人、溶劑化學品事業部執行長林珂如，即為中油一路穩健栽培、拔擢的專才，也是中油成立來的第二位女性發言人。

林珂如因溝通、口條穩定出色，深受中油高層重用，從美國南加州大學拿到公共行政管理碩士學位回國後，依中油公開甄試錄取，從基層做起，歷經多個單位，一步步升任到現在職務。

1992年底林珂如進入中油工作，至今近32年。因念公共行政管理，輔修人力資源，進入人資處工作；因中油當時正開始加強重視人才培育，工作得以有所發揮。期間時任處長以口條優點為由，讓其擔任中油高階主管尾牙晚宴主持，因此得到轉任董事會主任秘書的重要契機，2年後擔任董事長秘書，有了更為瞭解企業高階經營視野，以及最高管理層級思維的機會。

其後，林珂如涉獵的工作督導範圍包括轉投資事業處組長、企研處副處長、轉投資事業處處長、企研處處長，到溶劑化學品事業部執行長，除在海外轉投資事業評估、協商，中油整體企業及產業的評析、判斷，到勇於轉換領域，前進銷售端歷練，讓林珂如資歷、實力一路過關、挺進。

面對油品市場競爭戰國時代及COVID-19疫情衝擊，林珂如以透過增定公開公平之產品銷售作業程序檢討產銷儲瓶頸，規劃行銷新策略，強化產品於市場銷售之優勢，盼以專業原則與創新求變的精神，突破國營事業營運桎梏，引領中油溶劑化學品事業部近四年營業利潤率大幅躍升，獲得第39屆「國家傑出經理獎」（行銷類）。

林珂如認為，自己個性好勝，且對工作期盼學習、接觸具挑戰性、豐富性的項目。中油營運、規模廣泛且領先，讓自己持續抱持需要補強、歷練的企圖心，及時累積足夠的職場競爭力，方能在工作中面臨的內外困難，諸如合約談判破裂、計畫推動過程被刁難等，都能去面對及解決；絲毫沒有外界認為，國營事業工作單調、枯燥的體驗。反倒因國營事業立場，讓林珂如體認與各界謙虛溝通的重要性，自身行事風格得以被訓練，愈磨愈和緩、圓滑，獲得寶貴處事收穫。

正因林珂如一路累積豐富、完整的國際化、專業思維，以及隨接觸、協調對象從國際專業同業到銷售民眾，養成的靈活溝通、論述表現，是讓中油董事長李舜欽親點林珂如出任發言人的關鍵，期盼在當前中油積極推展高值化、能源轉型之際，能夠確立瞭解全貌，且完善說明、溝通的發言機制。