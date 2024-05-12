人事異動站 5月3日至5月9日

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一、工商企業

◎富采策略長由蘇峰正新任。

◎寶徠代理總經理林瑞山卸任，由黃文正新任。

◎台塑石化內部稽核主管由許文賢新任，會計主管陳宗霖退休，由徐子凱新任。

◎全宇生技控股公司治理主管朱麗霞辭職，由林惠儀新任。

◎聯昌財務主管由林崇善新任。

◎寶一財務主管、會計主管謝舒萍辭職。

◎儒鴻總經理蔡俊嶔退休。

◎超豐總經理甯鑑超退休，由紀有章新任。

◎柏承財會主管洪玉芬退休，由呂俐瑢新任。

◎力旺副總經理林慶源退休。

◎精確內部稽核主管陳慶成卸任，由王驄評新任。

◎建達財務長、財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人何秉海卸任，財務主管由吳函陵新任，會計主管由黃聖瑋新任，公司治理主管由林彩蓉新任，發言人由黃馴龍新任。

◎台灣駿吉科技董事長由李長賡新任。

◎美琪瑪公司治理主管蔡文勳卸任，由羅麗觀新任，發言人蔡文勳卸任，由嚴文志新任。

◎三顧生醫事業群副總經理劉文婷辭職。

◎英濟公司治理主管張嘉正卸任，由黃燕華新任。

◎華星光內部稽核主管由余醒哲新任。

◎逸達會計主管由梁凱強新任，內部稽核主管由陳怡安新任。

◎松瑞製藥內部稽核主管許芳禎卸任，由楊昇樺新任。

◎申豐總經理蕭仁杰辭職，由許志民新任。

◎橘焱胡同公司治理主管由張文婷新任。

◎安盛生業務副總劉仲岱解任，由陳彥宇新任。

◎福格創新總經理及發言人歐金獅辭職。

◎聯茂公司治理主管彭證鴻卸任，由吳俐蓁新任。

◎希華策略長由曾穎堂新任，內部稽核主管林顯庭退休，由吳雅萍新任。

◎生泰總經理蕭振明卸任，由洪俊誠新任，研發主管洪俊誠退休。

◎聯德控股內部稽核主管陸林生卸任，由王昱棋新任。

◎兆利財務主管由陳穎萱新任。

◎全家餐飲公司治理主管由許宗池新任。

◎幃翔會計主管由張素如新任。

◎達亞財務主管、會計主管周秀育卸任，由吳得宏新任。

◎聚和資訊安全長王邦畯辭職。

◎點序內部稽核主管由蕭安旻新任。

◎好樂迪總經理由李天行新任。

◎花仙子內部稽核主管陳素美辭職，由秦美華新任，財務主管、會計主管秦美華卸任，由尹楊俊新任。

◎駐龍內部稽核主管由陳淑秋新任。

◎裕日車副總經理由曾根來新任。

◎力致會計主管林秀勤卸任，由呂慕晶新任。

◎久威公司治理主管張美娟卸任，由楊勝旭新任。

◎康躍科技總經理由許介立新任，內部稽核主管由尤人弘新任。

◎麗彤及翔佑總經理鍾豐仁辭職，由張麗綺新任。

◎茂綸會計主管阮成琦卸任，由盧艾梅新任。

◎南帝內部稽核主管蔡光輝退休，由劉順治新任。

二、金融機構

◎北城證券董事長林慶城卸任，由唐蕙媛新任。