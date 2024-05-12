台南大員酒店 推限定家常港菜

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香港媽媽除了很會煲湯，傳統港式住家菜更是讓人難忘。台南大員皇冠假日彩豐樓5月推出「十全十味住家菜」，將香港家庭美味記憶原汁原味呈現，整個5月除了歡度母親節，也可進入香港飯桌的居家美味。

5月是溫馨母親月，讓香港籍主廚袁東海回憶起媽媽的好手藝。憶兒時，香港人有著「吃飯前先喝湯」的生活習慣，而這習慣讓每一道菜都充滿了回憶和情感。尤其媽媽會盛上一碗熱的煲湯，迎接下班後的爸爸，一整天的疲憊立即就被療癒。自即日起至31日止彩豐樓推出10道住家菜，從360元到520元價位，復刻香港媽媽好味道。

港式每日煲靚湯使用淮山、沙蔘、玉竹等食材，是暖胃暖心的第一道料理；鹹魚雞粒茄子煲結合鹹魚鹹香、雞肉嫩滑以及茄子軟糯，是一道受歡迎的廣東下飯菜；鮮甜金勾煮角瓜以金勾蝦乾烹飪的港式家常菜，口感清爽可口；椰汁芋香滑雞煲則讓人感受到椰香與芋香絕妙組合，是一道令人垂涎的住家常美食。

「廣東芥藍鯪魚酥」鯪魚是香港家庭中常吃魚，風味獨特，小魚乾蒸手工肉餅強調不使用絞肉，搭配白飯超過癮；「豉味涼瓜牛肉」採用消暑的綠苦瓜，加上豆豉與牛肉拌炒，讓人食慾大開；惠州梅菜蒸黃魚帶一絲甜味，保留菜梗增加脆口感，也讓黃魚蒸起來更加清爽開胃，香菇臘腸蒸滑雞則讓茶花菇的香滑、雞肉鮮嫩跟臘腸鹹香，層次分明；開胃梅醬蒸子排搭配肥瘦相間的豚子排，是一道消暑開胃下飯菜。

彩豐樓呈現香港十全十味住家菜，讓消費者不用赴香港即可在5月份感受到港式家庭溫馨與美味，以上價格需另加10％服務費，為確保用餐品質，請事先訂位。訂位專線：（06）512-1807。