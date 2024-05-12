大地酒店粽子禮盒 早鳥價開跑

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迎接闔家歡聚的端午佳節，大地酒店自即日起至6月7日止推出「2024粽粽有賞」粽子禮盒，延續去年熱銷，今年同樣採用奇岩一號最經典「稻香大地牛」、「川味乾鍋」、「麻油雞酒粽」等菜色，推出3款特色手工粽，分別是擁有豐富高級食材「大地海陸雙珍粽」，極具地方特色「川味乾鍋鮑魚粽」，另外還有人氣精選「奇岩麻油雞酒粽」。粽子禮盒皆附贈大地保冷袋，送禮自用兩相宜，5月19日前預購即享早鳥優惠。

大地海陸雙珍粽單顆重達1.1公斤，適合5～6人分享，以在來米稻草梗捆綁，並用熬製多時、入口即化的稻香大地牛直接入粽，再搭配獨門醬汁滷製「吉品鮑魚」，可同時品嘗到微微稻香的牛小排，也吃得到新鮮海味的高級鮑魚，是常年不敗商品，單顆原價3,280元，早鳥價2,880元。

川味乾鍋鮑魚粽是以蓮藕、香菇、花菜干等食材，加入主廚特製乾鍋配方共同拌炒，再放一整顆鮑魚而研發的川味乾鍋鮑魚粽，口感絕佳、麻香迷人，直接滿足嗜辣者的喜好，是獨具風味的特色產品，每組5入原價1,480元，早鳥價1,280元。

奇岩麻油雞酒粽以百年老店黑麻油煸炒老薑片、搭配猴頭菇、蓮子與雞腿肉，用料扎實豐富，蒸過後的麻油香更添風味，每顆米粒都能吃得到濃郁酒香，是美食評鑑認證「麻油雞酒飯」的完美延伸，每組5入原價1,480元，早鳥價1,280元。預訂專線：（02）5551-8888轉奇岩一號中餐廳。