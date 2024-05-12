台北福華攜華航 旅展送大禮包

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台北福華大飯店即日起至5月31日期間推出線上旅展，率先開賣單店住宿券3,950元、多達六款中西美食餐券990元起，同時宣布攜手中華航空共推「豪華大禮包」三重送！凡7月底前持華航登機證入住台北福華，皆可享免費升等至尊爵套房機會；線上旅展購買台北福華住宿券、可抽華航美國西雅圖商務艙機票一張，另在「2024台北國際觀光博覽會」旅展現場，持福華聯名卡至華航攤位購機票（編號B522）享點數三倍贈送。

首度跨界合作的台北福華大飯店和中華航空，聯合祭出空前獨家優惠，凡持華航登機證住宿台北福華，即有機會免費升等至尊爵套房，享受The Rosewood Club尊爵專屬禮遇（包括免費享用Rosewood Lounge茶點、使用會議室與洗燙衣等服務）。

同時購買台北福華住宿券，更可參加華航將於7月14日全新開航的西雅圖來回豪華商務艙機票抽獎。

此外，台北福華4大人氣餐廳，也一次開賣6款超值餐券，包括「中式餐廳合菜餐券」買5贈1，「中式10人桌菜餐券」買10贈1，以上兩券皆可通用珍珠坊、蓬萊邨與江南春三大老字號中菜餐廳。

另推出「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午／晚餐套票」每套5張共7,000元和「彩虹座下午茶套票」每套5張共4,500元等3種方案選擇，以及「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」1,150元吃到飽。活動詳情請見官網：https://reurl.cc/jWq55m。