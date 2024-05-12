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上周台股周線收漲378點連三紅，指數又回到了歷史高點的附近，接下來的未來，只要國際上沒有負面消息，美股沒有出現重大回檔，預計還是會繼續創造新高紀錄，這些都是市場上的氣氛與聲音。上周走勢如同【山雷頤卦】的卦象訊息，周線雖然上漲378點，不過日線卻如卦象所料橫向區間發展，因此卦象給了「高出低進，順勢而為」，整體看來，果真如此。

時序進入5月第三周，季節時序則已經進入「立夏」，「巳月」就此展開，這是甲辰龍年最為吉利的月份。太歲的「偏財源」和「偏財祿星」盡情釋放吉利能量，因此財金市場容易以活絡的方式呈現。

4月在【澤雷隨】年卦中的位置屬於多方區，此種現象也呼應了「巳月」的財利活絡現象。只不過還是需要留意的是，由於卦象中的多方後繼力道不如預期，因此即便財利活絡，盤勢還是容易以橫向的方式發展。

【山風蠱】是台股5月投資求財卦象。這一卦說的雖然是「腐敗」，但卻也透露出一種壞的局面已然走遠的訊息。對於事務的執行而言，代表的是再壞也不過如此。對於投資求財而言，卻也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺財星氣勢明顯，而維護與拉抬的主力繼續使勁，盤勢欲小不易。只不過，在樂觀的氛圍中，還是出現了換手的卦象訊息。

【天風姤】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是一種能量正逐步發生，對於事務的執行而言，代表的是改變策略與計畫，以符合卦象的節奏。對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢並不明顯，再加上多方的後繼力道不如預期，因此即便「巳月」的財利活躍，也還是需要謹慎以對。就卦象而言，積極換手，逢低承接，成為了理想的旺財策略。