卡位520行情 達人強棒出擊

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台股逐洞賽個人賽表格

上周台股加權指數在20,500點到20,700點之間高位震盪，資金輪動速度快速，轉戰營建、金融、電子、航運等多個族群。專家指出，在520新政府就職前，加權指數有望挑戰新高，攻上21,000點。

由於6月台北國際電腦展在即，輝達創辦人黃仁勳、超微董事長蘇姿丰、美超微創辦人梁見後等AI巨頭，將齊聚台北，擘劃AI前景，因此AI PC相關類股，以及機器人族群，股價進入新一波漲勢，例如後起之秀穎漢，股價連續上漲五日，漲幅達60.28％。

接著，市場資金又轉往航運類股，外資10日買超第一名是華航，達到9.2萬張，看好華航迎接暑假商機。貨櫃三雄由萬海領頭，連續五日上漲達29.15％，帶領老大哥長榮、陽明上衝。業界認為，由於紅海危機尚未解除，貨櫃輪仍需繞行好望角，加上中國大陸在五一長假後突然湧現貨運潮，使得原本供過於求的貨櫃航運轉為供不應求。

法人看好貨櫃三雄未來走勢，外資連六日買超陽明共10萬張、投信連11日買超3.6萬張；外資連六日買超萬海共3.1萬張；外資連二日買超長榮共2.5萬張。

專家認為，台股在4月中旬從20,883點下殺到19,291點，波段回檔1,592點，已經反彈至黃金切割率0.809的位置，後市回升可期，520前加權指數有機會挑戰新高，站上21,000點。

本周高息ETF 00940將進行換股，預料包括長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界等成份股因為殖利率下降，而將被降低權重或是踢除。法人評估，長榮航、潤泰全、台郡、華南金等，則將被00940採納，其中長榮航、華南金，已經獲得投信和散戶提前進場「吃豆腐」。

台積電為最大權值股，影響指數是否能站穩高點，專家指出，台積電4月營收創次高，首季配息提高到4元，外資、投信調高目標價到1,000元以上，看好台積電成為新興千元俱樂部成員。

逐洞賽第10洞由摩爾投顧分析師林漢偉奪冠，其投組中表現最好的是印刷廠花王，因地產行情熱絡，帶動印刷需求，單周股價漲幅達到33.08％。

本周分析師選股方向多元，涵蓋航運、高爾夫球、遊戲、食品、電信、機殼、車用、機器人、PCB等。

啟發投顧分析師白易弘和豐銀投顧分析師龔鴻彬，都選出PCB廠燿華，看好其獲利能力和低軌衛星的發展前景。倫元投顧分析師王春盛和林漢偉，共同選出復盛應用，看好高爾夫球具在奧運前的成長前景。航運方面，則有萬海、陽明、長榮入選。