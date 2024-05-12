陽明歐洲線運價飆、倉和520政策題材火 前景看旺

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林漢偉上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

受惠上周五台積電4月營收2,360.1億元創歷史次高，摩爾投顧分析師林漢偉表示，本周台積電股價挑戰歷史新高，連帶推動指數創高機會極高，本周台股重點以外資回補力道強弱，決定台股有無機會挑戰21,000點大關，本周選入陽明（2609）、倉和（6538），再選入復盛應用（6670）、長榮（2603）、橘子（6180）。

上周台股周K連三紅、周K上漲378點，距離歷史新高20,883點，僅差118點；上周台股受惠金融指數補漲創下歷史新高，搭配台積電、聯發科、鴻海與廣達整齊反彈，推升大盤強勢挑戰歷史新高。

本周在創高過程中仍需觀察市場資金流向，電子成交比重未回到逾65％，預期資金仍在傳產、金融與電子股快速輪動居多。族群重點留意第一季財報效應造成股價波動。00940更換成份股出籠，新增與刪除成份股引起土洋對作。

看好個股部分，陽明受惠歐洲線航運期貨兩個月內翻倍，中東局勢緊張有利運價看漲。

倉和因新任經濟部長被賦予整合能源政策大任，預計有利太陽能產業旺到2025年，拜登傳將出手提高中國太陽能關稅，有利台廠轉單效應；復盛應用因奧運商機加持，近期投信連買股價續創歷史新高，下半年還有子公司IPO題材助攻。

長榮受惠國際航商紛紛調高航運附加費，搭配高股息ETF鎖定籌碼穩定，股價突破2024年新高後，配合SCFI運價指數強勢，股價有持續創高空間。橘子第一季EPS 2.31元，第二季代理韓國遊戲大作「波拉西亞戰記」，預計6月上線。