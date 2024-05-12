勤誠首季獲利發燒、遠傳5G滲透率第一 各擁利多

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白易弘上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股上周在台積電（2330）等權值股帶動下，拉出周K連三紅，啟發投顧分析師白易弘指出，4月熱門的營建族群退燒，轉由航運和金融股領軍吸金。本周選入勤誠（8210）、遠傳（4904），再選入燿華（2367）、耿鼎（1524）、佳格（1227）。

機殼廠勤誠切入AI伺服器機殼，帶旺營收表現，第一季毛利率24.8％，稅後純益3.6億元，EPS 3.03元，創單季第三高，全年可望逐季向上。

遠傳5G月租型用戶滲透率第一季突破39％，居電信三雄之冠，第一季營收257.5億元，年增15.4％，連14季正成長。

燿華受惠於低軌衛星PCB板需求旺盛，4月營收18.1億元，創2022年10月來新高，年增率擴大至42.6％，累計前四營收59.74億元，年增26.2％。

耿鼎為美國主要AM（售後維修）鈑金供應商，可望受惠北美疫後AM需求，美國汽車保有量2.5億台，平均車齡逾十年，市場汽車投保率8到9成，因此保險公司State Farm擴大使用副廠零件，將挹注其營運。

佳格2023年合併營收278.04億元，稅後純益12.25億元，EPS 1.35元，擬每股配發1.25元現金股利。2024年第一季營收67.95億元，年增15.57％。

本周盤勢預估有望挑戰前高20,883點反壓區，多方短期目標為攻克前高並挑戰21,000點整數關卡，策略上是選股不選市，歷經上周資金快速輪動後，加權指數可望沿著5日均線上攻，產業強勢族群仍舊維持強勢多頭格局，隨4月營收公布，本周盤勢可留意營收截止表現優異個股。