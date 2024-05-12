連宇毛利率大增、長榮航旺季業績可期 後市旺

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王春盛上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周美國聯準會官員暗示利率將維持在20年高點的時間延長，經濟放緩有助於讓通膨朝2％前進，倫元投顧分析師王春盛指出，台股多方控盤態勢不變、交投熱絡使資金行情不變。本周選入連宇（2482）、長榮航（2618），再選入復盛應用（6670）、德律（3030）、穎漢（4562）。

連宇2024年第一季毛利率大增至65.76％，較去年第四季42.61％成長23.15個百分點，EPS 0.71元，股價目前處低位階，有利後續行情發動。

長榮航2023年EPS 4.01元，年增203％，現金股利1.8元，殖利率近5％，旺季將至而油價走疲，有利第二季業績及獲利表現。高爾夫球具廠復盛應用今年第一季獲利9.3億元，EPS 7.01元，年增29％，殖利率約4％，法人持買超立場，股價創新高。

量測廠德律4月營收6.7億年增139.46％，4月自結每股獲利0.85元，累計1到4月每股獲利2.78元，年增逾1倍，營運動能強股價再創新高。穎漢搭上機器人熱潮，加上自動化設備市場需求回溫，後市可期。

第一季財報即將全部出爐，多家重量級公司法說會確認第二季方向，520慶祝行情、股東會及ETF基金換股題材可多注意。

本周大型權值股領漲挑戰台股新高點，中小型股反攻超額報酬即將再現，AI伺服器、散熱族群、CoWoS概念股、半導體設備及材料、矽光子概念、AI PC等漲勢將起，AI相關個股在業績題材加持下，長多格局不變，拉回要站在買方。