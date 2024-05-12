燿華切入低軌衛星、艾姆勒AM市場續強 有看頭

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本周操盤心法

龔鴻彬上周投資報酬

本周投資組合

台股本周由於指數瀕臨前高，預期盤勢會持續震盪且幅度加劇，豐銀投顧分析師龔鴻彬表示，櫃買指數尚缺一個比較明顯的止跌訊號，應維持著大漲不追，拉回低接的操作方式。選股上，第一季財報有繳出好成績，會持續受到市場資金的買盤進駐，本周選入燿華（2367）、艾姆勒（2241），再選入天鉞電（5251）、台南（1473）、萬海（2615）。

台股上周在台積電尾盤拉升下，加權指數創下短波段新高，櫃買指數回測大量低點後止跌，下周能否持續守穩就是短線強弱的關鍵。現階段可以觀察到傳產資金並沒有在某個特定族群駐足太久，從電纜、重電、航空、航運都有表現，預期這情形會持續到本周。

電子股首選伺服器相關的散熱，傳產類股方面資金轉進航運類股，能持續走強也是可注意的標的。

看好個股部分，燿華切入低軌衛星商機，營收占比持續提升，帶動整體營運動能成長；艾姆勒車用水箱散熱隨著AM、車用市場持續成長，帶動營運持續成長。

天鉞電轉型切入智能攝影機在車用／運動方面的運用持續增加，電子鎖的應用需求持續增加。台南首季EPS達1.44元，創近年同期新高，手中訂單能見度持續擴大下，整體營運轉強。

萬海受惠北美線報價上漲漲幅約11～15％，預期大陸長假後，北美貨主補庫存需求大增，市場出現搶艙情況，導致艙位緊缺、牽動運價向上，帶動營收持續成長。