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英業達 外資大舉敲進

英業達周線圖
英業達周線圖

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英業達（2356）AI伺服器出貨動能續旺，除來自美系大型CSP（雲端服務供應商），以及品牌客戶之需求穩健，先前受到美國高階晶片出口限令影響的中系CSP客戶，亦隨著輝達改以特規版H20取代的產品推出後，逐步放量拉貨，加上通用型伺服器市場動能亦緩步回溫，皆為英業達持續挹注營運利多。

受惠AI伺服器題材帶動，英業達上周股價連續五個交易日收漲，外資法人10日更大舉買超英業達逾2.6萬張，推升其股價最高一度回升57.2元，周線並由黑轉紅、收在57元，累計周漲幅逾9.6％。

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