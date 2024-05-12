已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

記憶體模組大廠威剛（3260）10日早盤股價一度摜破5日線，在逢低進場買盤推升下，股價翻紅上揚，終場上漲3.96％，收在118元。

觀察三大法人動向，外資、投信及自營商同步買超，10日合計買超4,946張。

受惠於低價庫存效益發酵，威剛第一季毛利率26.43％、營業利益15.47億元，同步改寫單季歷史高點，稅後純益年增17倍，每股盈餘3.62元，也登上近11個季度以來高點。

威剛看好在記憶體景氣上升格局下，2024年本業獲利將走揚，全年度營運績效與毛利率將挑戰新猷。