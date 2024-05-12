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網通大廠智邦（2345）前波低點修正至383元，但在下半年營運可望回升下，近日股價拉出一波反彈走勢，10日股價上漲3.94％，收在461.5元，技術面重新站回5日及10日均線，後市將挑戰站穩季線關卡約473元位置，若能重回季線之上，技術面確認底部，中期走勢重回多方格局。

市場法人仍持續看好智邦網路應用產品，受惠AI需求強勁並持續成長，包括美系大型資料中心客戶對400G交換器需求暢旺，且將在今年下半年開始進入800G交換器升級週期，有望帶動智邦整體營運。