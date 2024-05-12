前往主要內容
工商時報LOGO

智邦 站回短期均線

智邦周線圖
智邦周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

網通大廠智邦（2345）前波低點修正至383元，但在下半年營運可望回升下，近日股價拉出一波反彈走勢，10日股價上漲3.94％，收在461.5元，技術面重新站回5日及10日均線，後市將挑戰站穩季線關卡約473元位置，若能重回季線之上，技術面確認底部，中期走勢重回多方格局。

市場法人仍持續看好智邦網路應用產品，受惠AI需求強勁並持續成長，包括美系大型資料中心客戶對400G交換器需求暢旺，且將在今年下半年開始進入800G交換器升級週期，有望帶動智邦整體營運。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00940將解套？現在是進場時機嗎？股市老手這樣看

  2. 520四大類飆股蓄勢待發 法人加持這17檔

  3. 國泰蔡家減少持股 台中銀行十大股單名單曝光

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。