已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

量測設備商德律（3030）受惠於多項自研產品上半年推出，1～4月營收及獲利表現亮眼。1～4月營收21.82億元，年增50.78％，前四個月的稅後純益6.56億元，EPS 2.78元。第一季EPS 1.93元，創六季以來新高。

德律於2023年底營運走出谷底，加上2024年推出多項自研新品，如影像光學、電路板、半導體先進封裝等量測設備，並看好車電、伺服器、網通及半導體產業持續成長，帶動德律2024年營運表現。因基本面表現亮眼，德律10日收盤價來到123.5元，單周漲幅達11.76％。