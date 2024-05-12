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驅動IC公司晶宏（3141）營運逐步增溫，4月合併營收達1.45億元，月增16.1％、年增15.6％，連續兩個月份呈現成長。隨著客戶端庫存去化告終，第二季營運逐步回溫，整體營運將在ESL（電子貨架標籤）產品出貨帶動下，走出營運谷底。

晶宏股價強勢表態，10日終場收95.9元、漲4.24％。近期在突破長期均線反壓後，股價逐步走高，周線、月線翻揚向上，成交量能亦同步放大。法人預估，儘管晶宏首季本業營運，僅達損平，不過預估本季開始，電子紙市況逐步回溫，營收有望逐季走高。