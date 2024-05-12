前往主要內容
工商時報LOGO

杰力 下半年衝車市

杰力周線圖
杰力周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

MOSFET廠杰力（5299）致力於發展高效能電源管理IC及元件，去年受到終端庫存、需求不等利空，今年營運逐漸回穩。杰力指出，面對全球節能趨勢，公司將著重於產品及架構上的改良，推出更多整合型產品。

杰力10日股價收105元、上漲5.21％，股價強勢表態，一舉跳空向上、扭轉下降壓力，5日均線反轉向上。杰力4月合併營收1.39億元，月增10.7％、年減23.0％，累計其今年前四月合併營收達5.46億元，年減1.9％。展望下半年，杰力除消費性業務外，加速車用領域產品開花結果。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00940將解套？現在是進場時機嗎？股市老手這樣看

  2. 520四大類飆股蓄勢待發 法人加持這17檔

  3. 國泰蔡家減少持股 台中銀行十大股單名單曝光

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。