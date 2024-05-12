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MOSFET廠杰力（5299）致力於發展高效能電源管理IC及元件，去年受到終端庫存、需求不等利空，今年營運逐漸回穩。杰力指出，面對全球節能趨勢，公司將著重於產品及架構上的改良，推出更多整合型產品。

杰力10日股價收105元、上漲5.21％，股價強勢表態，一舉跳空向上、扭轉下降壓力，5日均線反轉向上。杰力4月合併營收1.39億元，月增10.7％、年減23.0％，累計其今年前四月合併營收達5.46億元，年減1.9％。展望下半年，杰力除消費性業務外，加速車用領域產品開花結果。