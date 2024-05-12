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宏和（1446）第一季稅後純益2.13元，創同期歷史新高。法人及中長期投資、短多買盤三路共進，股價從4月中旬開始放量急攻。至10日收盤51.8元，漲幅已超過4成。近期股價沿5日均線之上一路上漲，周線、月線及季線均持續走高。量能持續增溫。多頭做多意願仍高。不過，10日盤中一度漲停，在獲利回吐賣壓下，股價回檔留上影線。

4月營收2.29億元，年增率2,179.26％，月增率12.99％。前四月累計營收9.46億元，年增率1,974.35％。都是近幾年來業績成長最明顯時期。