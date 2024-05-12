前往主要內容
工商時報LOGO

陽明 航線貨載強勁

陽明周線圖
陽明周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陽明（2609）10日股價亮燈登高，以60.6元一舉寫下去年7月3日以來的新高，雖然距離全數填息價69.3元仍有相當差距，但繳出56.5％填息率已是去年除息以來最佳成績，自4月19日起，投信幾乎天天站在買方，10日買超張數更一舉擴大至13,902張，是推升陽明多頭行情的主力推手。

陽明受惠運價上漲，首季獲利近百億元，單季賺贏去年全年，4月營收年增35.32％，看好5月營運續強。目前各航線貨載強勁，陽明透過貨櫃周轉率與毛利率精算，將貨櫃投放在高獲利航線，同時購買艙位擴大營運，成長可期。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00940將解套？現在是進場時機嗎？股市老手這樣看

  2. 520四大類飆股蓄勢待發 法人加持這17檔

  3. 國泰蔡家減少持股 台中銀行十大股單名單曝光

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。