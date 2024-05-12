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陽明（2609）10日股價亮燈登高，以60.6元一舉寫下去年7月3日以來的新高，雖然距離全數填息價69.3元仍有相當差距，但繳出56.5％填息率已是去年除息以來最佳成績，自4月19日起，投信幾乎天天站在買方，10日買超張數更一舉擴大至13,902張，是推升陽明多頭行情的主力推手。

陽明受惠運價上漲，首季獲利近百億元，單季賺贏去年全年，4月營收年增35.32％，看好5月營運續強。目前各航線貨載強勁，陽明透過貨櫃周轉率與毛利率精算，將貨櫃投放在高獲利航線，同時購買艙位擴大營運，成長可期。