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遠百（2903）受惠兩岸展新店題材挹注，10日行情起漲，開盤33.70元，在外資、投信連買搶進下，量價衝出，成交量12,931張，拉漲2.25元，以35.70元作收。

遠百首季合併營收88.21億元雖較去年同期減少，主要是去年同期基期高所致，獲利受影響，稅後純益5.79億元少於去年同期7.88億元，EPS達0.41元少於去年同期0.56元；惟後續兩岸新開大型購物中心均將引發話題，特別是重慶遠東城已成熱門焦點，緊接月底的遠東SOGO CITY大巨蛋先行開出14家獨家餐廳大櫃，也是Q2動能之一。