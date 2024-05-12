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國泰金 均線多頭排列

國泰金周線圖
國泰金周線圖

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國泰金（2882）4月稅後純益137.4億元，累計前四月稅後純益509.4億元，創歷史次高，每股稅後純益為3.53元，各子公司核心業務成長動能強健，獲利亮眼；子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽累計純益創歷史次高。

國泰金10日收55.5元，成交量達11.16萬張、成交金額61億元，近五個交易日股價上漲10.56％，創近兩年新高，且各短、中、長期均線呈多頭排列，並帶動周KD向上交叉，月KD也維持交叉向上，偏多看待，但仍要留意逢高賣壓。

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