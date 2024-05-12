開發金 前四月賺百億

開發金（2883）4月自結稅後純益為24.25億元，今年前四月稅後純益突破百億，達106.39億元，較去年同期成長153％，每股稅後純益0.64元。開發金控子公司凱基人壽受惠美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月稅後純益為18.96億元，前四月稅後純益達70.45億元。
開發金10日收在14.15元，成交量達10.4萬張、成交金額達14.6億元，近五個交易日三大法人合計買超81,255張，近周上漲3.66％，周線連三紅，周KD即將出現黃金交叉，月KD也維持向上，格局偏多。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
開發金（2883）4月自結稅後純益為24.25億元，今年前四月稅後純益突破百億，達106.39億元，較去年同期成長153％，每股稅後純益0.64元。開發金控子公司凱基人壽受惠美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月稅後純益為18.96億元，前四月稅後純益達70.45億元。
開發金10日收在14.15元，成交量達10.4萬張、成交金額達14.6億元，近五個交易日三大法人合計買超81,255張，近周上漲3.66％，周線連三紅，周KD即將出現黃金交叉，月KD也維持向上，格局偏多。
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。